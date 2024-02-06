立法院長韓國瑜任用周萬來擔任立法院祕書長相關話題，持續受到各界熱議與好評，對此，曾任立委的台北市前副市長李永萍，也分享了過去剛擔任立委時，周面對新科委員們的舉動，並推測，民進黨立院黨團總召柯建銘主動透露去找了立法院長韓國瑜的原因，是因他警覺到，萬一大家都去找周萬來，他該怎麼辦？

李永萍昨（5）日在政論節目《少康戰情室》表示，不管資歷深淺，周萬來對任何人都客客氣氣，她指出，當年以親民黨籍擔任立委和黨鞭時，時常面臨龐大心理壓力，周見狀會拿出議事規則書細心講解，並安撫情緒，「這樣我們底氣就足了，可以開始應戰」。同台的民眾黨立委張啟楷也透露，過去主跑國會新聞時，只要有任何議事規則問題，就會去找周萬來詢問，當時幾乎天天去找他報到。

在李永萍看來，不只一般立委，就連先前多次叫戰的國民黨立院黨團總召傅崐萁，對議事的嫻熟度也不如柯建銘，此時找周萬來當秘書長，不只是國民黨的一張好牌，同時是民眾黨的福音。李永萍也研判，柯建銘主動透露去找了韓國瑜的原因，是因他「認為糟糕了」，萬一大家都去找周萬來，他該怎麼辦？

另外，資深媒體人單厚之4日在網路節目《董事長開講》表示，周萬來過去曾擔任立法院議事處長，對很多國會記者而言，他是他們的議事老師，早期在面對議事衝突時，記者們多會以他的說法為標準，此外，立委們讀的議事規則書也是他寫的，所以，他才會被稱作是活字典。