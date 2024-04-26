調查局嘉義縣調查站資深調查官蔡男，開用他人的「權利車」規避繳付交通違規罰鍰、國道通行費及路邊停車費共12萬餘元，還利用公務系統私下查詢權利車主的個資，被起訴詐欺、違反個資法等罪，法官審酌他有悔悟，判應執行1年3月、緩刑4年。可上訴。

起訴書指出，蔡男擔任調查官逾20年，2011年底購買1輛登記在蘇姓男子名下的「權利車」，他開用這輛權利車自2015年6月至2020年10月間因交通違規，致遭裁罰9萬多元，但蔡男分文未繳。

此外，同一期間，蔡男開用這輛權利車在國道1號、3號高速公路，因沒有e-Tag感應紀錄，被以車牌辨識車主為蘇男，而未繳2萬多元ETC通行費，還有蔡男也未繳公有停車格費用5800多元。

後來蔡男於2018年1月、3月間利用工作之便，使用辦公室的公務電腦及公務查詢系統，登入調查局的資料庫，蒐集蘇男的車籍資料及其前科素行等資料。案經法務部調查局南部地區機動工作站移送法辦，嘉義地檢署依法起訴。

嘉義地院法官判決指出，蔡男身為調查官，卻為貪圖小利，規避交通違規裁罰、免除國道通行費用及免繳路邊停車費，竟以使用權利車方式而獲取不法利益，實不足取，但審酌他坦承犯行，有悔悟之意，並繳納違規裁罰、停車費、國道通行費等態度而量刑。

法官判決蔡男觸犯詐欺罪共3罪，應執行6月徒刑，得易科罰金；又犯行使公務員登載不實公文書罪，共2罪，應執行1年3月徒刑。緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，須向公庫支付36萬元，以及提供80小時義務勞務。