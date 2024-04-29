警方據報後，27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛入睡不久的曾男。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮今年1月底發生一起槍擊案，前後任男友因宿怨相約談判，幫前男友助陣的曾男拿出槍枝朝現任男友鄭男開槍，導致鄭男腳及腹部中彈送醫，前男友江男為挺朋友，竟跳出來頂罪，經警方抽絲剝繭，確認開槍傷人另有其人，經過長達3個月的追緝，27日逮到逃亡多時的曾男，嘉義地檢署聲押獲准，目前這起案件已有3人收押。

檢警表示，布袋鎮後壁寮1處宮廟前廣場1月28日清晨發生槍擊案，嫌犯之一的江男原本與被害人鄭男就有糾紛過節，得知兩人先後交往同一名女子後，兩人各自找朋友助陣、相約談判，雙方一言不合起激烈爭執，莊男當場拿出槍枝對空鳴槍，曾男則對著鄭男開槍，見鄭男倒地、冒血，現場10多人鳥獸散。

警方獲報到場，將腳及腹部中彈的鄭男送醫，並帶回相關民眾訊問，後續並逮捕自稱開槍的江男和對空鳴槍的莊男，同時起獲具有殺傷力改造長、短槍各1把，以及數發子彈，進一步查出開槍傷人另有其人，前男友江男只是出面頂替。

曾男開槍後四處躲藏，據檢警表示，曾男這段時間在台南市新營區、屏東縣一帶流浪，不斷變換交通工具及藏匿地點，日前疑似以為風頭過了，返回布袋鎮躲在振寮里朋友住家，警方據報後，27日清晨荷槍實彈破門進入屋內，逮捕剛入睡不久的曾男。

曾男不願交代躲藏3個月的行蹤，且否認殺人未遂犯行，警訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後向地院聲請羈押獲准。

嘉義地院29日表示，曾男否認犯行，但依曾男陳述及卷證資料，曾男在開槍前應知槍內有子彈，且是近距離射擊被害人，並有意射擊被害人身體，而被害人中槍身體部位內部有多種重要器官，若失血過多將會導致死亡，加上曾男犯後四處逃匿，有逃亡之虞，如沒有羈押，難以進行追訴、審判程序，因此裁定羈押，目前全案已有曾男、江男和莊男在押中。