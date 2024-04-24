被指0403花蓮大地震後在菜市場買雞蛋，校長發聲明自清，反擊是「人身攻擊」。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

被指0403花蓮大地震後在菜市場買雞蛋，校長發聲明自清，反擊是「人身攻擊」。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員吳思蓉日前在縣議會質詢時，爆料0403花蓮大地震發生後不久，溪口鄉某校校長還在逛菜市場「買雞蛋」，對校震後學校狀況不清楚，並點名校長打包營養午餐冰到冰箱關不起來、跟家長會不合，質疑是否適任校長？24晚間校長發出自清聲明，指吳思蓉的質詢已造成個人名譽和學校聲譽莫大傷害，是「人身攻擊」，他保留法律追訴權。

校長聲明強調，當天早上不是在「菜市場買雞蛋」，指地震發生時間，他騎機車已抵達學校大門口附近的紅綠燈，因地震晃動大，馬上熄火停路邊，同時看全校師生已依演練模式集合，想起今年地震無預警演練模式就是「當校長不在校」，他決定到社區順做公關，至莊姓顧問家買蛋，寒暄地震小朋友都平安等語。

至於打包營養午餐，校長解釋，自己也有付費訂餐，因忙碌通常會在廚餘回收前到廚房打包回校長室用餐，自己的餐食打包都是自己每道菜分別打包一小包，用包裝袋以方便隔餐丟棄，並無議員所言「冰到裝不下滿出來的冰箱」、「有綁繩子」的冰箱，斥是很離譜的不實指控。

針對家人住學校，校長解釋因責任心重、做事要求完美，常常弄到晚上9點、10點，基於安全考量，會直接住校，但多數是他一人，加上他有暈眩症，有時會因過勞發作，曾於疫情期間暑假某日，因嚴重暈眩和嘔吐，時間已晚，就請家人來學校照顧他，強調校長室無床具，只有堆滿雜物的小儲藏室和厠所，沒有多餘空間可供多人過夜，此特殊狀況僅此一次，另對他偶而住校長室所生的水電費，已捐款6000元補貼。

校長強調，他辦學認真，6年在校默默耕耘，學生數從75人增加到105人，針對指控不實，都不是教育作為的缺乏，純屬人身攻擊，是與有心人士私人利益與學校總體利益有衝突所致，不要以訛傳訛。