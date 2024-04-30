高雄某國小校長今天（30日）驚傳遭法院裁定羈押，據了解，他偷拍未成年少女私密畫面，遭被害人發現報警，高雄市教育局已立即停職並撤換該名校長，強調配合檢調偵辦絕不寬貸，並已指派代理校長維護學生權益。

據了解，該名校長涉嫌於校外偷拍少女如廁、更衣等，含有裸露的不雅畫面，因事蹟敗露被抓包，被害人氣得直接報警處理，日前已遭高雄地檢署聲請羈押獲准。

高雄地院強調，該名校長竊錄未滿18歲女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例及刑法無故攝錄性影像罪嫌。經法官訊問後，該名校長已坦承犯行，並有卷內各項證據可資佐證，足認其犯罪嫌疑重大。審酌該名校長所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之虞，犯行對少年之身心健全發展影響甚巨，最後裁定羈押。

教育局表示，4月28日接獲檢調單位通知，該名校長涉嫌違反刑法，目前由檢調單位偵辦，對於該校長行為，教育局以「惡性重大、嚴正譴責！」形容，已立即撤換校長、將該校長停職調查，如經判處有期徒刑確定入監服刑或褫奪公權，會依《教育人員任用條例》第31條規定：「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實。」由該校長之主管機關—教育局來予以解聘。

教育局強調，身為教育人員，道德操守為第一要務，校長為一校之長，務必用更高的標準來要求自己。法律是道德的最低標準，任何觸犯法律的行為，都是教職人員所不允許，會積極配合檢調偵辦，如確有不法情事，教育局絕不寬貸。

對於校務運作，教育局說由於事發突然，接獲檢調通知後，已經按規定馬上派任督學先代理該校校長職務，保障學生受教權益為第一優先，目前學校都維持正常教學及校務運作。

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