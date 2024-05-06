2020年擔任桃園地方法院刑事庭法官的蔡政佑，偷拍曾姓女法官與他人間的LINE對話，他被依妨害秘密罪判刑5月，可易科罰金定讞，懲戒法院判蔡男撤職並停止任用2年，他失去法官工作，也不能轉任律師。曾女提告求償部分，最高法院判他須賠償45萬元確定。

這起案件導因，蔡政佑曾經介紹1名男子給曾女認識，2020年5月25日中午，曾女因有事暫離辦公室，請蔡男代為處理公務，但蔡卻藉機使用曾女的公務電腦，觀看她與該男子的私密對話，還用手機拍攝雙方LINE的對話內容。

蔡當時以為曾姓女法官，與該男各自有家室，懷疑曾女有婚外情，以他所拍攝的照片，向桃園地院院長報告。院長調查後，發現曾女已是單身，並非婚外情，但曾女驚覺自己的私密對話被偷拍，就在個人辦公桌附近架設微形攝影機暗中蒐證。

2020年6月17日下午，蔡男趁無人在辦公室之際，再度使用曾女的公務電腦，發現她在LINE上向他人表示擔憂遭受調查等，蔡男見狀又用手機拍攝相關對話，被曾女逮獲提出告訴，

曾女提告主張，蔡在2020年5月25日、同年6月17日未經她同意，擅自瀏覽伊電腦內LINE通訊軟體內容並拍照存取成照片檔，竊錄她隱私內容，侵害她人格權、隱私權且情節重大，致伊她有精神上痛苦，蔡應就其第1次、第2次行為依序賠償她80萬元、100萬元。

高院依卷內事證，堪認蔡男確有以第1次、第2次行為竊錄曾女LINE通訊軟體對話內容之情事；審酌兩造之資力、社經地位、她隱私權受侵害之情節、程度、蔡已受刑事處罰及懲戒處分，判賠精神慰撫金24萬元、21萬元，共45萬元，上訴後，最高法院駁回確定。