立法院自大選成三黨攻防主戰場，從年初以來話題不斷，受到民眾高度矚目，據TPOC台灣議題研究中心日前公布的立委好感度排名，國民黨籍立委中，院長韓國瑜聲量排第二，但好感度極高。對此，媒體人羅旺哲表示，韓國瑜在立法院只做到「公平」兩個字就成為人氣王，而民進黨團總召柯建銘就是對照組，柯已經快hold不住立法院，所以想扳倒韓國瑜自己當回立法院的王，但韓做到其他綠委都沒意見，就剩柯建銘、吳思瑤有問題時，大家不會再信這一套。

針對113位立委的網路聲量及好感度，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，國民黨的好感度（P／N值）是三黨第一名，約0.35，民進黨0.33、民眾黨0.23。而國民黨籍立委中，聲量第二名是韓國瑜，高達36.1萬，好感度更高達0.53，遠高於政黨平均。

媒體人羅旺哲10日在政論節目《57爆新聞》表示，韓國瑜這一陣子在立法院沒做太多事情，只做兩個字「公平」，光看朝野協商就知道，韓不會不讓人發言，但是控制大家發言的時長，三黨都沒話講；先前跳過總質詢被跳過，韓也是很公平的處理。韓國瑜現在是立法院的人氣王，鄉親來參訪，看到韓都跟看到劉德華、看到偶像明星一樣，這不是沒有道理。

「韓國瑜的對照組就是柯建銘」，羅旺哲認為，柯建銘看起來快要hold不住立法院，過去看到柯建銘是游刃有餘、神態自若、叼根菸走來走去，等著最後最決定，但是這個會期，柯建銘從最初的正副院長丟掉、表決十幾連敗、還有綠委被質疑不在場投票，「一連串的出包，黨團總召當然有壓力！面子掛不住」。

羅旺哲分析，柯建銘每次都叫陣韓國瑜，除了是刷存在感，還有在想若把韓國撂倒，就可以重新當立法院的王，但是韓國瑜的滿意度這麼高，想撂倒很困難，再來是韓國瑜做到公平二字，連其他綠委都沒意見，就剩柯建銘、吳思瑤有問題時，大家不會再信這一套。