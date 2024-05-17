🔴【LIVE直播】立院今闖關國會改革 韓國瑜主持表決大戰｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

國民黨立法院黨團力拚17日在院會通過國會改革五法，立法院長韓國瑜將在今天下午2點繼續進行朝野協商。民進黨團幹事長吳思瑤下午於協商前受訪表示，韓國瑜只要在協商說出「本案還沒有協商，我韓院長會主持協商，協商完備再來處理」，依循議事規則，召開逐條討論的協商，任何遺憾事件都不會發生，「暴力會不會發生，在韓院長一念之間」。

吳思瑤表示，韓國瑜2點朝野協商下午變更議程也就是討論事項進行最後協商，韓國瑜早上主持完成報告事項，下午就是深水區，國民黨要變更議程，把國會擴權排在最優先處理，變更第一案就是國會擴權法案。

她說，民進黨變更第一案，是要求村里長福利年終慰問金、地方議會助理待遇提升，朝野不需協商的，就等議會二三讀，民進黨提第二案是民間重症患症、癌症患者期待數十年的再生醫療雙法，歷經數十年努力，在衛環委員會充分討論，各黨有共識，等院會二三讀，民進黨把民生法案、救命法案優先，520 之前國會應該端出福國利民法案。

吳思瑤說，非常諷刺藍白變更議程第一案，除了高度政治性、針對性的國會擴權法案之外，程序上更是萬萬不可，因為國會擴權法案三個法案，在委員會討論完全被沒收，黨團協商吳宗憲召委排案只談4個條文，全文有68條，在院會要進行終極表決之前的最後程序，就是朝野協商，沒有針對擴權法案逐條審議過任何一次。

吳思瑤直批，「創下立院惡例」，從來沒有一個法案，沒有委員會審查，沒有院長主持朝野協商就要強行表決通過，程序正義何其重要，沒有程序正義就沒有實質正義，民進黨呼籲韓國瑜履行院長職責，發揮院長調和鼎鼐的高度，在協商中該逐條就逐條，呼籲韓國瑜不要聽命於藍白兩黨，怎麼會是民進黨捍衛韓院長職權？國民黨團總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌就是綁架韓院長，要讓沒有協商的法案強行表決。

吳思瑤指出，民進黨告訴韓國瑜，不希望國會發生國會議員受傷、衝突、暴力事件，民進黨反對議事暴力，更反對實質報告，唯一解方就在韓院長手上，韓國瑜只要在稍後協商一句話，只要說出「本案還沒有協商，我韓院長會主持協商，我院長會負起協商責任，協商完備再來處理」。

「暴力會不會發生，在韓院長一念之間」吳說，國會衝突會不會發生，就存在韓國瑜能不能說出口的這句話，韓國瑜只要循過去前立法院長王金平、蘇嘉全、游錫堃院長職權，履行院長召開協商義務。

吳思瑤喊話，過兩天就是520，國會要給國家什麼樣的形象，要給國人什麼大禮，有73團外賓正在台灣參加520大點，600多位賓客要見證台灣民主光榮一刻，今天立法院要拿出什麼樣的成績？

吳思瑤說，只要韓國瑜依循議事規則，今天就可以順利通過，藍白為何要擋民生法案、救命法案，就為了強行國會擴權法案，要給520即將上任的賴清德顏色瞧瞧嗎，黃國昌、傅崐萁葫蘆賣什麼藥？就是要給新政府下馬威。她呼籲，解鈴還需繫鈴人，韓國瑜的一句話，只要能夠說對的話、做對的事，依循議事規則，召開逐條討論的協商，暴力不會發生，任何遺憾事件都不會發生。