國民黨、民眾黨聯手推動國會改革法案，昨二讀表決通過「官員不得反質詢」、「調查權」等《立法院職權行使法》修正條文，今天（22日）民進黨宜蘭縣議會黨團批評立院擴權、法案不合理，也擔憂正在攻防的花東2兆特別條例恐排擠宜蘭等縣市的交通建設預算。

議員謝正信以國會通過調查權為例，如社區或社團沒依照立院要求提供資料，就要受到行政上的處罰，他反對國會擴權，不應該以多數暴力取代程序正義。議員陳文昌也強調，立法權跟行政權是互相尊重，藐視國會罪如何認定？這是不妥也是不必要的。

議員林詩穎指出，重大建設哪個縣市不需要？過去各縣市都會跟中央爭取預算，但花東2兆特別條例沒經過可行性評估、環評，就要逼迫中央拿出2兆匡列預算，會排擠到其他縣市的需求。

議員呂惠卿說，2兆差不多是中央一整年的預算，如果全投入在花蓮，會不會影響高鐵延伸、鐵路高架、台62線延伸等宜蘭的交通建設？議員簡松樹與林佩螢則呼籲民眾站出來，要大家從地方開始全力監督，還給台灣民主的空間。