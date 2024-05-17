立法院17日院會表決大戰一觸即發，民進黨立委鍾佳濱（右二）翻上桌衝向主席台，擋在院長韓國瑜（左二）前的國民黨立委陳菁徽（中右）前被鍾一把抱住，2人雙雙跌落桌下。（姚志平攝）

【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，立法院將上演表決大戰，上午7點進場時爆發第一波衝突後，韓國瑜在10點上台，而民進黨立委趁即將表決時發起猛攻，綠委鍾佳濱越過人潮翻身跳上主席台，一把抱住守在韓國瑜旁邊的藍委陳菁徽、撲摔在地，藍委急忙上前制止；韓也愣住。

【517表決戰】鍾佳濱衝主席台！ 擒抱撲倒正妹藍委陳菁徽

鍾佳濱受訪時解釋，他跳上主席台時腳被拉住，整個人摔下來，順手跟陳菁徽一起摔下來，很抱歉在這種情況下冒犯到陳菁徽。

民進黨立委趁表決時對主席台發起猛攻。（截自中時新聞網直播）

立法院17日院會表決大戰一觸即發，民進黨立委黃秀芳（中右）與國民黨立委王鴻薇（中左）發生拉扯衝突。（姚志平攝）

立法院今上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，藍綠白三黨都甲動，在７點搶進議場的第一波攻防後，藍、白委佔領主席台。《中時新聞網》全程直播提供最新現場狀況。

韓國瑜在10點08分進入議場後，針對國民黨立委李彥秀等人提案NCC組織法修法，拿掉NCC主委可延任之規定，國民黨要求逕付二讀、民進黨反對，議場上演表決大戰。而在首輪表決落敗後，民進黨要求再付表決，卻趁藍委輪流回席位投票時，對主席台發起猛攻。國民黨立委原本守在主席台周邊，要讓議事順利進行，但綠委要求表決時在位子上，國民黨立委隨即輪流投票，一按下表決器後即衝上主席台守護立法院長韓國瑜。

但此時民進黨立委洪申翰、蔡易餘、郭國文等人衝向主席台，國民黨立委謝龍介、葉元之忙上前阻擋，七旬的藍委陳永康也被捲入衝突。鍾佳濱趁亂衝向主席台，一把抱住在韓國瑜身旁的國民黨立委陳菁徽，將她撲倒在地，遭多名藍委衝上前制伏，場面混亂。另外一旁的民進黨立委郭國文則嘗試第二次攻擊，試圖爬上主席台，被藍委拉下來，無法接近韓國瑜。

主席台下方同時也爆發衝突。民進黨立委陳亭妃、洪申翰等人上前推擠，國民黨立委王鴻薇等人奮力對抗，藍委徐巧芯此時掏出民進黨黨旗要包住綠委，但反遭綠委王美惠拉扯、大罵。

該案首次表決結果，贊成58人、反對51人，民進黨提議重付表決，結果贊成51人、反對47人，韓國瑜宣布本案通過，並宣布院會休息。院會只進行30分鐘就因議場衝突進入休息。

陳菁徽隨後在臉書痛斥，「我被民進黨鍾佳濱 委員撲倒在地。非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈。民進黨有這款暴力、無理的立法委員，直接將我從主席台壓倒在地上……我不明白，為什麼要直接撲倒、重摔，超痛欸！」

陳菁徽受訪時再次強力譴責鍾佳濱，指出鍾要去佔領院長椅子，必須把她踹到旁邊，當下跟鍾一起滾到地上，所有委員一擁而上把他架開。不需要一直去講什麼性別被騷擾，但肢體碰觸不好，自己還沒去醫護室，但右膝蓋有傷口會痛，不過當過媽媽的人都很能忍，保護韓院長沒想過發生這件事。

鍾佳濱也解釋，剛才誠如大家看到，他跳上主席台，不知道被誰把他的腳拉住，整個人摔了下來，順手跟那個人（指陳菁徽）一起摔下來，自己摔到肋骨，跟他產生衝突的是陳菁徽委員，「很抱歉，在這種情況下造成她被冒犯，很抱歉。」