立法院5月17日、21日院會處理攸關國會改革的立法院職權行使法等修法草案，朝野爆發嚴重肢體衝突，多名立委掛彩送醫，立法院職權行使法部分條文修正草案通過二讀審查，後續條文留待5月24日、28日院會再議。對此，民進黨立院黨團表示，會繼續採取同樣的案海戰術，明天還有40個條文，每個條文也有40、50位登記發言，所以會有至少2000次的登記發言。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，對立法院長韓國瑜喊話，只要說出四個字「休息協商」，而且是有直播公開透明的直播，很樂意就在議場3樓，針對還沒表決的國會改革法案，一條一條照程序來討論，會採行不斷透過論述，凸顯國會擴權法案違憲亂政的內容。

吳思瑤說明，民進黨團依舊會登記發言，上次1115人次的發言，只有發言33次，97％的委員發言全被韓國瑜沒收，透過表決沒收討論，沒收民進黨發言權，明天還有40個條文，每個條文也有40、50位登記發言，所以會有至少2000次的登記發言。

吳思瑤指出，我們就看看韓國瑜讓民進黨立委可以發言幾位，會貫徹表決輸、論述不能輸，會反對國會擴權的法案，民進黨沒有也不會使用暴力，希望國民黨自律，我們審查的是國會改革法案，也請好好想想國會改革本質就是約束立委的言行不要用暴力對待民進黨委員。