家登新任5席一般董事包括董事長邱銘乾、副董事長林添瑞、家崎科技總經理黃崇鵬、韋志方續任，原獨董胡惠森此次轉任一般董事。4席獨董則由秦嘉鴻、羅文豪續任，並新增大學光董事長歐淑芬，及前行政院副院長、臺灣金控前董事長沈榮津。

家登2023年合併營收50.78億元、年增13％，連5年創高，歸屬母公司稅後淨利9.05億元、年減3.01％，每股盈餘10.24元，仍雙創歷史次高。董事會決議上、下半年各配息約4元、3.5元，合計配息約7.5元、創歷年次高，盈餘配發率約73.31％、為近4年高。

家登指出，去年雖適逢半導體產業庫存調整，但營運表現仍相當穩健，主要由於先進製程光罩載具EUV POD整體需求仍高漲、及12吋晶圓載具（FOUP）打進全球關鍵產業鏈，快速量產且出貨量逐月提升2因素帶動。

林添瑞指出，近期全球產業局勢動盪與各國政策改變影響成長力道，家登勢必無法置身事外，但公司能接連創佳績，正展現台灣韌性供應鏈具全球競爭力。除了成熟光罩盒及晶圓盒系列的成長基礎，提前布局先進製程相關產品亦發揮穩定作用，且不會受短期景氣影響。

此外，家登的優異韌性與快速回應大客戶需求能力，充分協助客戶降低供應鏈不穩可能帶來的斷料風險，帶動公司營收大幅成長，展現長期投入研發建立自主技術的成果。特別是深耕研發多年的晶圓載具產品線，已成為另一個營收成長穩定來源，今年將持續看漲。

展望後市，林添瑞表示目前訂單能見度極高，今年集團經營聚焦落實在地服務並提升效率，歐美市場備有專業服務團隊及倉儲系統，提供大客戶即時服務與無時差的出貨需求。大中華地區則著重昆山廠的全系列15加速量產，做到在地自給自足，滿足與日俱增的訂單需求。