今年度「十大傑出救護技術員」名單出爐，桃園市消防局興國消防分隊高級救護員許育豪脫穎而出獲得第3名殊榮，他今年35歲任職消防員4年，該分隊月平均救護量近500件，繁重的勤務非但沒有引起倦怠，反而更激發他的救護熱忱。

十大傑出救護技術員獎項由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家，以及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

許育豪就讀台灣科技大學機械工程系，原先從事手術醫療器械研發，他說，因為曾在宜蘭擔任消防替代役，當時出勤許多救護勤務因此產生興趣，在尚未轉職消防工作前，已經考取初級及中級救護技術員，在成為正式消防員後，再進階考取高級救護技術員，並在各式各樣勤務中，累積許多第一線的救護經驗。

在出勤勤務中，他積極執行氣管內管插管、給予急救藥物等高級心臟救命術與12導程心電圖，總計有17位到院前心肺功能停止患者，經急救後成功康復出院，另有6位急性心肌梗塞患者及時接受治療。他也在分隊推動救護團隊資源管理（TRM），讓救護出勤更有效率。另外，許育豪也是國內外救護競賽的常勝軍，2022年參加馬來西亞第4屆院前救護錦標賽獲得第1名佳績，去年參加亞洲急診醫學會於菲律賓舉辦ACEM EMS COMPETITION獲得第3名。

許育豪在精進救護技術的同時積極參與學術研究，於2022年馬來西亞研討會EMS SEA TRIPARTITE SYMPOSIUM獲得口頭論文發表，全程以英文演說，而去年與醫療指導醫師共同所撰論文更獲刊美國急診醫學期刊AJEM，表演亮眼國際。

他也說，雖然每天上班身體很累，但對於救護有高度熱忱就會花心思投入，希望和學長姊及醫師們在學術領域上更加琢磨，提升救護學識、技能及急救品質，將所學與熱情帶給周遭同仁，最終回饋給每一位患者。