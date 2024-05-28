新竹市東區晴空匯28樓社區大樓前天（26日）深夜發生火警，2名消防隊員李詠真、周立鑫不幸殉職。高雄市長陳其邁今天上午到消防局第一大隊成功分隊，聽取面對高樓火災時，如何有效地進行搶救，也了解消防員個人防護裝備及空氣呼吸器的使用情況。

市長陳其邁表示，市政府將持續投入資源，確保每位消防隊員都能擁有最先進、最安全的裝備，也指示消防局未來要持續規畫採購並善用新型救災科技裝備、強化並精進各類火災搶救戰術。

消防隊員展示了從頭盔、消防衣帽鞋到空氣呼吸器的全套裝備。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

陳其邁於今早視察高雄市政府消防局第一大隊成功分隊，除先聽取了有關高樓火災搶救戰術及部署的詳細報告，在面對高樓火災時，如何有效地進行搶救行動，包括確保個人防護裝備穿戴完整、初期火勢控制、快速疏散居民、緊急昇降機控管、遙控無人機運用及高效運用消防設備等戰術，及現有雲梯車功能及操作方式。

為更了解消防員個人防護裝備及空氣呼吸器的使用情況，消防隊員展示了從頭盔、消防衣帽鞋到空氣呼吸器的全套裝備，並現場演示裝備使用方法及入室安全管制。

陳其邁強調，不管任何救災任務，最重要的就是每位同仁的安全，而完善的個人裝備、訓練是保障消防員安全的基礎，市政府將持續投入資源，確保每位消防隊員都能擁有最先進、最安全的裝備，也指示消防局未來要持續規畫採購並善用新型救災科技裝備、強化並精進各類火災搶救戰術，以提高整體救災安全與效率。

據了解，目前高雄市消防局現有7輛52公尺雲梯車，預計將於2026年引進70公尺超高雲梯車。