立法院會明天將繼續處理國會改革法案，立法院民進黨團書記長莊瑞雄今指出，希望立法院長韓國瑜好好問法學專家，什麼叫國會警察權，議事攻防警察不宜介入，調動一大堆警察沒有必要，把自己格局做小，從來沒有立法院長這樣，這個太丟臉了。

對於周二有一排警察站在韓國瑜要進入的門口，莊瑞雄表示，希望韓國瑜好好問法學專家，什麼叫國會警察權，國會警察權發動是針對與整個國會、與立委無關的人影響國會秩序，沒有任何法律可以授予院長，「我要進去囉，我是院長我好威風，我調10個陪你，這個也怪」沒有人去干擾整個議場秩序，至於議事攻防，這個部分警察就不宜介入了。

莊瑞雄說，韓國瑜也不宜在議事抗爭的策略中調動警察，國會議場不代表門外就是國會議場外，整棟建築物都是國會議場，不是說門打開，警察在大門外就好，進入整棟建築物都是國會範圍，都是議員議事攻防策略之一，「不宜啦，也不好看啦，當一個國會議員，沒有人對他施暴」。

他說，調動一大堆警察沒有必要，把自己格局做小，從來沒有立法院長這樣，這個太丟臉了。

至於明日議事攻防樂策略？莊瑞雄表示，議事攻防是動態，就看國民黨怎麼主張，民進黨還是會把主張與反對理由，向民眾對話，民進黨會登記發言，相信藍白會跟上次一樣，也預測韓國瑜會讓每個政黨只會有一位發言。

莊瑞雄說，重大爭議的條文，委員會沒有逐條、朝野協商沒有逐條，院會也限制只有一人發言，不要拿單一個案來講，那些單一個案在委員會、朝野協商，都經過完整逐條表達意見，不同意見，反覆辯證過才表決，很可惜，這是閹割。

莊瑞雄指出，如果到最後只剩一個人發言，沒有辦法向社會去說明，為什麼民進黨這麼反對的法案，只讓一條一個人上去說明，「我們可以限縮，不然我們10個、國民黨30個、民眾黨全部，我們10個就好！」

莊瑞雄說，他正式喊話，國民黨51個人上，真理愈辯愈明，我笑你韓國瑜不敢。