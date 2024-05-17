🔴【LIVE直播】確定「挑燈夜戰」！ 國會改革法案延長開會時間｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送 @ChinaTimes

國會改革今拚三讀，藍、綠、白眾委員持續爆發肢體衝突，而今日院會原定6點休息，然民眾黨團提出變更議程，請求延長今天院會的開會時間，至前4案 、也就是國會改革法案處理完成為止，才可休息。韓國瑜於5點半左右，在藍營立委守護下站上主席台，宣讀民眾黨動議提案，由於民進黨有異議，因此開始表決，最終經過兩輪表決，在場108人，贊成人數60人，因此宣告民眾黨提議通過，延長開會時間。

民眾黨總召黃國昌上午即表示，已提出程序動議，擬請延長至討論事項第4案審議完畢，再行休息。此提案也意味等於必須挑燈夜戰把國會改革法案完全審竣才可以休息。

而韓國瑜下午召集朝野協商時，一度提出今日院會時間到下午6點，奇表示，倘時間內處理不完，就要到下週二再行處理。對此國民黨、民眾黨齊聲反對。國民黨團書記長洪孟楷表示，沒有辦法同意到六點，希望挑燈夜戰。黃國昌也說，民眾黨團不同意，今天已經正式書面提出，希望議事能夠到國會改革法案處理完畢為止，這個程序動議已經提交給議事處，希望院長能夠尊重民眾黨團提議，依照議事規則加以處理。

最後協商不歡而散，韓國瑜於下午5時30分左右，在藍營人牆的簇擁之下，突破重圍再度踏入議場，並表示開始處理民眾黨團的修正動議，延長開會時間。民進黨在台下狂喊有異議，並企圖徒手搶下韓國瑜麥克風。

整場鬧哄哄情況下，韓國瑜宣布開始表決，不過對於表決方式，朝野再度爭論不休，民進黨團提議改採用點名表決，經過兩輪表決後，否決民進黨團提議使用「點名表決」方式，維持使用舉手表決。

接著韓國瑜針對民眾黨團的延長開會提案進行舉手表決，國民黨立委紛紛舉手贊成，經過兩輪討論，最終以出席108人，贊成人數60人，通過表決。民進黨立刻抗議，應用表決器表決，韓國瑜立刻宣讀議事規則，「表決方是由主席宣告」，不理民進黨抗議。

另國民黨團提議變更議程，建議變更議程僅限表列個案，此提案也代表民進黨不可以新增變更議程或是臨時提案來拖延議事。民進黨團故技重施，先是要求採用點名表決方式，後不成即開始大喊做票。最重在韓國瑜已舉手表決的裁示下，經兩輪投票，以60票贊成，國民黨的提案也照案通過。