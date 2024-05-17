🔴【LIVE直播】立院今闖關國會改革 韓國瑜主持表決大戰｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，立法院將上演表決大戰，而在7點進場及表決討論事項時，藍綠委爆發激烈衝突。國民黨立委羅廷瑋透露，在早上守議場大門時，被民進黨立委莊瑞雄直拳打了三下，當場頭暈，事後要求莊道歉時，莊瑞雄還嗆說：「你就荏懶（lám-nuā，閩南語，指懶惰），荏懶就要打」。

立法院今上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，藍綠白三黨都甲動，在７點搶進議場的第一波攻防後，藍、白委守住主席台，約10點時韓國瑜順利上台主持議事，期間再次爆發衝突。而在近中午宣讀完報告事項後，韓國瑜裁示，後續議事進行有待黨團協商，宣布休息。《中時新聞網》透過直播提供最新現場狀況。

國民黨立委羅廷瑋中午接受中天節目《線上面對面》訪問時表示，今日上午在議場攻防時，遭民進黨立委莊瑞雄打了三拳，當時自己在守住大門，不讓民進黨立委去占領主席台，莊瑞雄就說「不要擋路」，然後就打了三拳，「不是揮到的打三拳，是直拳打到後腦勺」，當下就感覺很頭暈，徐巧芯還說他臉色泛白。

羅廷瑋爆料，他剛才在議場外有很近距離問莊瑞雄「可不可以跟我道歉？」但是莊瑞雄卻回說：「無阿，你就荏懶（lám-nuā，閩南語，指懶惰、邋遢），荏懶就要打」。但羅只說，「沒關係，我不會打你，但要讓你知道用暴力是不對的」。

羅廷瑋也透露，因為自己離莊瑞雄很近，已經有側翼在做圖卡，指稱是他在挑釁，但韓國瑜、洪孟楷、傅崐萁、林思銘都有聽到是莊說「荏懶就打」。

回看直播畫面，當時國民黨團總召傅崐萁在議場大門邊等待院長韓國瑜進場，見莊瑞雄走近後，羅廷瑋就氣勢洶洶的上前理論，聽到莊的回應後似乎被激怒要往前衝，被傅崐萁和一旁的藍委丁學忠拉住，丁也把羅拉到一旁安撫。