高雄某國小校長涉嫌偷拍未成年少女，日前已遭法院裁定羈押。高雄市長陳其邁今（30）日說重話，校長行為非常不應該、惡性重大，教育局決議給予解聘處分。案發後，針對該校及其他學校進行反針孔監測檢查，保護兒童安全。

據了解，該名校長涉嫌於校外偷拍少女如廁、更衣等，含有裸露的不雅畫面，因事蹟敗露被抓包，被害人氣得直接報警處理，日前已遭高雄地檢署聲請羈押獲准。事件爆發後，引發社會譁然，不少家長也在網路發文表示憂心孩子安危。

針對該案，陳其邁今受訪時回應，4月28日市府接獲檢察機關通知，該名校長在校外某處所進行違反刑法319條相關犯行，偵查過程校長坦然承認該犯行，但因為還有相關的證據再進行保全及追查，所以檢察官認為有羈押的必要，所以就聲請羈押。

陳其邁說，第一時間教育局接獲通知後，隨即在檢察官的隨同辦理之下，在該校園進行反針孔相關監測，並沒有發現有任何異狀，也在其他學校安排反針孔監測相關檢查，保護學童安全。

陳其邁也說重話，他痛斥，該校長惡性重大，行為非常不應該，危及到作為校長應該有的相關行為準則，因此決議給予停聘處分、永不錄用，先指派督學來代理校長，8月選任新校長就任。

至於是否公布校長姓名？陳其邁表示，案發在校外某處所，因牽涉兒少保護對象隱私問題，案件統一由地檢署說明。