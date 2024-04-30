民眾黨議員陳宥丞（中）、黃瀞瑩（左）和發言人吳怡萱（右）。（劉彥宜攝）

北投士林科技園區T17、18地上權和京華城容積案爭議持續延燒，多名台北市議員也拿出資料炮轟前台北市長柯文哲。民眾黨議員陳宥丞、黃瀞瑩和發言人吳怡萱30日駁斥，某些資深議員知道3分、影射7分、打柯10分，刻意掩蓋真相，用片面資訊誤導大眾，內行人說外行話，也呼籲市府成立重大議題的澄清專區。

北士科經2度流標後，柯文哲任內訪談14位潛在投資人，接著將基地拆分為T16、17和18招標，並降低權利金底標，且T17、18無需投資計畫書，最終T17、18由前民眾黨立委吳欣盈家族新光人壽得標。就遭議員批評，列出14家潛在投資人，條件卻都為新壽量身打造。另，京華城案則被發現每逢選舉年就放寬容積率，都審會卻沒有相關紀錄。

吳怡萱說明，新壽沒有希望北士科分開招標，反而認為分開招標就還要再思考，更沒有提出免投資計畫書。京華城部分，放寬容積率為都委會權責，都審會當然沒有會議記錄，而首次放寬容積率自392％提升至560％，是因應監院對於前市長郝龍斌時期392％的糾正而改正，再度提升至840％則是廠商陳情，並考量南松山發展。

她批評，柯市府基於權責、依規定辦理招商，但有人看到新壽就跳腳，遇到柯文哲相關議題就同個鼻子出氣，資深議員對於資料絕非不清楚，而是刻意掩蓋真相，用片面資訊誤導大眾，內行人說外行話。

吳怡萱炮轟，蔣市府玩兩面手法，放任議員攻擊前朝、掩蓋資料以假亂真，公務員疲於奔命，又被批評是「偽造文書」，蔣萬安還不硬起來，市政發展絕不能受特定議員的政治操作而被影響。

陳宥丞呼籲，在最近重大案件內，蔣市府資料提供雙標，議員對公務員潑糞水，蔣市府沒有澄清，放任議員做抹黑和爆料，面對議員超譯資料，蔣市府還繼續配合演出，恐怕是需要柯維拉作為施政不利的理由。建議蔣市府成立重大議題的澄清專區，供民眾查詢應公開的會議資料，

他喊話，某些資深議員知道3分、影射7分、打柯10分，如果認為柯市府有任何不法歡迎提告，不要外面放話，解決內部程序問題。

黃瀞瑩說，今日完整公開14場潛在投資人的會談記錄，市議員做的是事猶如市府發言人，而北士科每塊基地都令民眾引頸期盼，議員卻打擊每位想和市府一起努力的好夥伴、潛在投資人，市府也提供資料給議員左手打右手，市府應有肩膀一點，替公務員扛起責任，對外說清楚講明白。