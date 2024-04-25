40歲的吳姓男子與時任女友今年8月在家中喝酒聊天時，雙方起了爭執，未料吳男涉嫌將女友從2樓陽台處推落，險些喪命，路人見狀趕緊報警，檢方依殺人未遂將他起訴。高雄法院審理時，郭女依然替男友開脫，說他本性是善良、憨厚老實，不是故意將她從2樓推下樓，法官也認為吳男當時已醉到不知發生何事，判本件公訴不受理。

判決指出，40歲吳姓男子與當時還是女友的郭姓女子，去年8月28日凌晨1點多，郭女到吳男大寮區住所喝酒聊天時，雙方突然起爭執，凌晨5點多，跑到2樓陽台處2人還在吵，吳男卻涉嫌將郭女從2樓陽台處推落，郭女摔到地面，受有重傷，路過民眾見狀趕緊報警並叫救護車，將她送醫，郭女受有胸部鈍傷併多處肋骨骨折等傷勢，所幸救治後，撿回一條命。檢方依照殺人未遂罪起訴。

高雄法院審理時，吳男強調自己沒有要殺害對方，當時是在酒醉狀態下發生口角爭執，當時有無碰觸到被害人，沒有印象有無碰觸到郭女，辯護律師也指，雙方是男女朋友，之前沒有暴力或傷害行為，郭男當時處於酒醉狀態，應無殺人之動機及犯意。郭女於警詢時證吳男拒絕她攙扶，才造成郭女受傷，如構成傷害罪或過失傷害罪，但郭女並未提出告訴，應為不受理判決。

郭女也指：「吳男已經醉了，當時我們都在2樓陽台，因為他之前跌倒腳受過傷，怕他再摔傷，想要攙扶他，但他拒絕我攙扶，徒手將我推開，我們有拉扯，一直退到陽台處，在拉扯的過程中，不慎將我推下樓，他不知道我從2樓陽台摔下去」，她還說，吳男本性是善良、憨厚老實，他不是故意將我從2樓推下樓，只是意外。

法官認為，2人平時相處和睦、既無冤仇，不可能因拒絕郭女攙扶因而萌生殺害之意，應無殺人之動機，加上警方對他進行酒測，酒測值高達0.99，案發時處於酒醉狀態，吳女也不追究，因此判本件公訴不受理。可上訴。