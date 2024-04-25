全球環保意識抬頭，台北市從2019年開始，透過i Voting民意投票結果，取消發放生肖提燈，觀傳局25日赴議會教育委員會工作報告，議員陳怡君表示，應恢復發放提燈，建議用具有意義及環保材質的DIY材料包，或透過市民投稿培育設計人才，推廣城市意象，不要單方面用i Voting取消發放，觀傳局表示，將透過研考會調查民間意願。

台北市政府自1997年開始，每年都會舉辦燈節吸引民眾前往賞燈，並發放以生肖為主題的提燈供民眾索取，因環保意識抬頭，為了避免製造垃圾及增加廢棄電池，所以最終i Voting投票結果為取消發放，因此北市府自2019年開始，不再製作及發放小提燈。

議員陳怡君表示，過去市民小時候就是排隊領燈籠，以前環保意識不高，燈籠大多不環保，但是燈籠具有特殊文化意義，希望北市不要失去這樣有意義的傳統活動，建議觀傳局可以利用具有意義且環保的材料包，或是透過市民投稿方式，除了可培育人才也可推廣城市意象，創造雙贏。

議員游淑慧認為，不要每次都假借民意或環保之名，否則大稻埕煙火、巨型燈會展示都不應該舉辦，當年i Voting鮮為人知，北市2百多萬人投票結果共14538票，連百分之一都不到，根本不具民意基礎，市府不發放但是里長為兼顧里民需要，還是會個別採購，但款式不一、材質不一定環保，燈節文化具有教育意義，建議觀傳局積極朝向重新發放去研議。

觀傳局副局長薛秋火表示，2018年民間發起i Voting 投票活動，為配合燈節活動，避免製造垃圾跟增加廢棄電池，最終結果為不再提供提燈，2023年台灣燈會於台北舉辦，當時配合中央有發放提燈，2025年是否恢復發放，會先透過研考會研議調查詢問民間意見，在環保、教育及文創理念下重新評估。