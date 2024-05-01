影音串流平台LINE TV攜手英國BBC Studios，今年首推「BBC精選影集免費看」，包括《桑迪頓》、《麥格雷探長》、《幸福谷》等人氣影集已可以免費收看，同樣深受喜愛的《路德探長》、《遺骨懸案》、《佛斯特醫生》等多部影集將陸續開放。

BBC推出許多膾炙人口的人氣影集，其中熱門歷史劇《桑迪頓》改編自英國小說家珍奧斯丁未完成遺作，故事以英國19世紀上流社會為背景，描述女主角夏洛特在一場事故中幫助了男主角湯姆帕克後，前往新興海濱度假勝地「桑迪頓」，展開浪漫卻也曲折的愛情故事，劇中服裝設計、場景規劃及角色設定等，細膩精緻、引人入勝，首季帶來千萬觀眾的收看佳績。

另一部人氣懸疑犯罪劇《幸福谷》，被衛報評為「21世紀最偉大100部電視劇No.11」，不僅獲得IMD8.5b高分推薦，收視成績也相當亮眼，平均每季帶來860萬名觀眾。故事描述英國小鎮警官凱薩琳，一直活在女兒遭性侵自殺的陰影中，決心向害死女兒的兇手復仇，原本已訂定縝密計畫的她，卻發現兇手捲入另一起綁架案，隨著事件逐漸失控，她也決定偵察到底。

《幸福谷》獲得IMD8.5b高分推薦，平均每季帶來860萬名觀眾。（LINE TV提供）

以「豆豆先生」聞名全球的羅溫艾金森主演的英國推理懸疑劇《麥格雷探長》，故事背景設定在1950年代的巴黎，第一季講述一名以女性為目標的連環殺手，案發現場沒有線索，總探長麥格雷承受尋找兇手的巨大壓力，第二季則講述了一名與殘暴幫派有聯繫的賭徒被謀殺的兇殺案件，主角和配角演技出色，詭譎氛圍到位，是必看的推理劇之一。

《麥格雷探長》找來以「豆豆先生」聞名全球的羅溫艾金森主演。（LINE TV提供）

犯罪心理劇《路德探長》，主演伊卓瑞斯艾巴以電影《雷神索爾》海姆達爾打開全球知名度，他將「路德探長」角色詮釋得淋漓盡致，精湛演技獲得金球獎「迷你劇或電視電影類最佳男主角」肯定，劇集也獲艾美獎8項提名。該劇描述探長路德因非法執法入獄，卻不斷收到連環殺人犯的挑釁訊息，竟不惜越獄去追捕，劇情緊張刺激，將於5月下旬開放免費看。

伊卓瑞斯艾巴憑藉《路德探長》拿下金球獎視帝。（LINE TV提供）

除此之外，高評分影集《呼叫助產士》、《超越天堂島疑雲》、《布朗神父探案》、《黑道無國界》、《雪伍德疑案》、《修女探案波尼法》、《逐愛》、《謊言連篇事件》、《家變》、《名偵探切爾西》、《遺骨懸案》、《佛斯特醫生》等精選影集將在LINE TV陸續開放免費追。