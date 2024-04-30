公視、東森、LINE TV共同推出的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季30日舉辦首映會，製作人陳慧玲率主演鍾欣凌、洪都拉斯、黃姵嘉、張書偉、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、丁也恬、「勇兔」林筳諭等演員出席。張書偉與老婆謝京穎將於6月辦婚禮，大方表示會邀劇組沾喜氣、不用包紅包，曾交往2年的前女友林筳諭被媒體問會不會出席，笑回：「你們一定很希望我去！他剛說不用錢耶，我在考慮，但還沒拿到請帖！」

對此，張書偉急解釋：「陸陸續續發（喜帖），兔兔跟我同公司嘛，交給公司處理。」還大方說「妳來不用包（紅包）、一家都帶來，半桌！」勇兔則打趣說：「不包的話，全家都帶去，我要1桌。」王少偉則默默爆料：「我收到兩張！」

被問婚禮籌備進度，張書偉表示，一切非常順利進行中 ，過程中一定會有意見不合，「 通常會順著我老婆！」強調自己因為最近忙唱片、新戲宣傳、準備演唱會，所以婚禮的事大多太太在處理，但也有請婚顧協助。