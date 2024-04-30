張書偉所屬的男團Energy，解散多年再重返歌壇，不僅新專輯銷售創佳績，7月的兩場「一觸即發」演唱會門票開賣也秒殺，他今（30日）與製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫郁惠及主演鍾欣凌、洪都拉斯、黃姵嘉、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、丁也恬、「勇兔」林筳諭等人出席《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季首播記者會，同樣是偶像團體出道的王少偉被問怎麼看Energy合體以及是否回歸5566，表示：「我看了覺得好累喔！」

之前5566開演唱會獨缺王少偉，被問是否願意合體，他說光看就累，「56還是有再合體啊！只有我沒有，我跳不動了啦！」製作人陳慧玲一聽開玩笑虧他：「還是你不合群？」他自嘲：「我腎不好，所以不能熬夜！」

王少偉與其他主演出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》首播記者會。（杜宜諳攝）

不過他很樂見Energy的合體，「台灣很難得有這樣的男團演唱會盛事，因為台灣已經沒什麼男團了，替他們開心，因為台灣已經很少能有這樣票房秒殺的男團，繼五月天、5566之後，其他團體很難有這樣的成績。」他現場還被虧：「你是勇兔、晏霈小時候的偶像耶！」