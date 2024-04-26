沈文程下月將辦「國際沈文程日五月一日彼下暗」台北返場演唱會。回顧藝界人生，他感謝當年「綜藝大姐大」張小燕的慧眼識英雄，而張小燕主持的《綜藝一百》，就是他首個錄製的節目。該節目為當時的流行音樂指標，沈文程以〈心事誰人知〉登上節目榜首，身為新人的他不知如何應對，甚至不懂對嘴和三機作業。

回想當時上節目錄單歌，因為是放卡拉，後面大樂隊空無一人，張小燕當時跟導播說：「人家沈文程是排行榜第一名耶，要不要佈置一下」，此舉令他難忘，「我生平第一次上電視，當時小燕姐就像是我的媽祖婆，我永遠感激她」。

此外，他之前參加王偉忠的電台節目《欸！我說到哪裡了？》，也分享成名曲〈心事誰人知〉往事，當時蔡振南嘔心瀝血創作，卻找不到合適的人選演唱，輾轉透過介紹得知沈文程後，確認他聲線、氣質是否適合，，蔡振南數度「埋伏」在沈文程駐唱的台中西餐廳，聽了一星期才確認，出面問沈文程要不要試試看。