台中市大雅警分局偵查隊張姓小隊長，因涉嫌於2022年2至7月間因不實核銷誤餐費用2000元，遭人檢舉，台中地檢署檢察官於2024年2月23日核發指揮書，指揮大雅警分局、調查局共同偵辦，警方將張依涉嫌《刑法》詐欺、偽造文書等罪嫌，函報地檢署偵辦，張姓小隊長予記過2次，改調為行政警察，並調整服務地區。

大雅警分局表示，張員於2022年2至7月間偵辦案件，因誤餐費的收據內容跟實際出勤人員不符，疑連同休假員警也報誤餐費，經人檢舉查察，不實核銷誤餐費用2000元，台中地檢署檢察官於今年2月23日指揮大雅警分局、調查局聯手偵辦。

據了解，該名偵查隊張姓小隊長原就職霧峰警分局偵查隊，疑違反警察風紀相關規定，於2019年調任大雅警分局擔任偵查隊小隊長，這次卻因不實核銷誤餐費用2000元，遭人檢舉，有人懷疑是否行政疏失，但因違反規定，仍祭出懲處並調整職務。

大雅警分局長劉雲鵬指出，為避免警紀不彰，將秉持最嚴格標準，自清自檢勿枉勿縱，並將張姓小隊長疑有不實核銷，浮報刑辦費調查結果，於4月17日函報地檢署偵辦，另依照警察人員獎懲標準，先將張姓小隊長予記過2次，改調為行政警察，並調整服務地區。