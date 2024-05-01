邱姓通緝犯上（4）月9日晚間在新北市板橋車站北二門前拒檢並持工業用美工刀砍向新北市板橋警分局板橋派出所警員吳明哲的重要部位，所幸吳矯健躲過僅被劃傷，並由恰好路過的休假警察林繼暉、涂彬杰協助猛撲上前協助壓制。新北地檢署依殺人未遂罪起訴邱姓通緝犯。

檢方調查，邱男因侵占、傷害等案件被高雄市橋頭地檢署於3月底發布通緝。上月9日晚間邱男在屬於禁菸管制區的板橋車站出口抽菸，被巡邏路過的吳明哲發現，便上前盤查並要求邱男出示證件。

未料邱男卻拒檢並持工業用美工刀往吳員頸部下方砍去，吳矯健往後閃躲，但仍被邱男劃中腹部後大量出血，邱男見狀仍持刀欲再攻擊吳員，所幸恰好路過的海山警分局偵查隊小隊長涂彬杰與刑事局偵二大隊三隊偵查正林繼暉見義勇為上前壓制邱男，吳才倖免於死。

檢方認為，邱男明知吳員正執行公務，仍拒檢更持刀攻擊吳員重要部位，觸犯加重妨害公務罪、殺人未遂，從重依殺人未遂罪起訴邱男。