台中市警察風紀連環爆，先有刑大前大隊長林明佐涉洩密給博奕集團，日前又有林姓小隊長出入職棒簽賭案現場。市議員林祈烽今天（13日）要求警察局長李文章盡速汰除不適任警察，別讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。警察局長李文章表示，涉及風紀同仁如經輔導無效，就會列入汰除對象，他上任後已汰除2人，會嚴加整頓警紀。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員林祈烽、施志昌及鄭功進指出，99％的警察同仁都奉公守法，但少數老鼠屎破壞警察風紀，從3線2星的前刑大大隊長，到1線4星的刑事小隊長，台中市還有多少未爆警紀問題。

市議員林祈烽（左起）、施志昌及鄭功進要求警察局長李文章整頓風紀。（陳淑娥攝）

林祈烽提到，爆發風紀的林小隊長有豪車，又與對方熟識幾十年，督察如早有掌握，今天不會發生這件事；警察風紀關係警隊士氣，局長要如何整頓風紀，督察情報系統是否失靈。

警察局長李文章表示，警察同仁一旦違法犯紀，就依法依規辦理，不包庇、不放縱，警局立專案調查涉及博奕或勤務紀律部分。該霧峰分局小隊長早列為輔導對象，先前予以告誡，如今又再出事，其長官要負考核監督責任，副分局長、分局長一併究責；同仁違法犯紀，該輔導就輔導，該處分就處分，該汰除就汰除，會嚴加整頓警紀。

李文章強調，涉及風紀同仁如經輔導無效，會列入汰除對象，加強相關勤務督導，只要功獎相抵超過18支申誡或遭記2大過，就列為汰除對象，要對方主動辭職；他上任後，也有2位員警遭汰除，其中一位是犯有偷竊癖好。

市議員施志昌憂心說，若再發生警察風紀案，下台的是不是就是局長本人？既然制度沒問題，如何找出1％老鼠屎是關鍵，取決於局長決心，應施鐵腕整頓。