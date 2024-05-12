發生於5月9日霧峰警分局與刑事局中部打擊犯罪中心共同偵辦網路博弈案件，疑在搜索現場有霧峰警分局林姓偵查小隊長在場，引發外界質疑是否疏縱人犯或包庇？警方面對壓力於12日對外強調，未因林員在場而中止查緝，另林非專案執行人員，沒有洩密可能，但在勤務時間擅自離開工作崗位，且與特定人士交往卻未事先報告，擬記1大過懲處並調整服務區、改調行政警察職務。

霧峰警分局澄清說明稿如下：

一、本案執行搜索前，先行派員前往現場勘查，期間疑似見到林小隊長，惟現場無處可供監控，勘查人員旋即返回分局報告現場狀況，隊長下令出發搜索，並未因有疑似林員在場而中止行動，搜索過程中亦未見林員在場，且全案順利破獲並查扣相關贓證物及逮捕嫌犯。

二、本案雖順利破獲，惟本分局為協辦單位，且本案目前尚擴大偵辦中，不宜發佈新聞。

三、林員當(9)日配合他單位執行專案勤務，從未經手本案，且本分局清查相關執行搜索勤務人員之line、IG、FACETIME、

MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，林員對本案搜索時間、地點完全不知情，未有洩密情形。

四、經查搜索現場雖設有監視器，惟僅有即時監看，未有錄影存檔功能，且經檢視嫌犯手機及登入監視器系統，僅可即時觀看無法回放歷史影像，現場監視器無被格式化情事。

五、經查林員因偵辦案件與嫌犯接觸後相識多年，知悉嫌犯為特定交往對象，仍經常前往該處所卻未向本分局報告，顯見過從甚密；林員勤務時間擅自離崗，除違反勤務紀律外，同時非因公涉足不妥當場所，並與經營職業賭博業者接觸交往，違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，就其整體違失合併考量其行政責任，加重處分，予以記一大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。

六、林員搜索當天曾前往該處所，是否涉及相關刑事責任目前尚調查中，如查證屬實，本分局絕不護短，嚴懲以待，將依法移送台灣台中地方檢察署偵辦。

霧峰警分局指出，林姓小隊長當天未經手此網路博弈案件，經清查當天此案勤務人員的line等各種通訊軟體及電話等記錄，沒有與林員通聯或對話紀錄，林對於案件的搜索時間、地點完全不知情，沒有洩密情形。

根據警方調查，林員事後坦承和博弈案件的林嫌認識多年，已違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，且勤務時間擅自離崗，前往該處所卻未回報，除違反勤務紀律，另非因公涉足不當場所，其行政責任，加重處分，予以記1大過懲處，並調整服務地區及改調行政警察職務。