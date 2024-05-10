網路詐騙手法不斷更新，近日一名女網友分享「爸爸被詐騙3000萬」的慘痛經歷，呼籲大家要特別小心，卻被網友揪出發文者似乎有2個帳號在轉發文章，因此懷疑是創作文，對此，女網友回應，她有2個臉書帳號，一個是私人用、一個是工作用，並揭露自己發文的初衷。

一名女網友分享「爸爸被騙3000萬」，遭疑是創作文，其中眼尖網友發現原PO似乎有2個帳號在回文與轉發訊息，對此，女網友發文回應「這次詐騙事件，她用2個臉書帳號轉發，一個是她的私人帳號，一個則是她聯繫工作的帳號」。

女網友表示，她發文的初衷只是想與大家分享慘痛經驗，也希望大家可以多注意家中老人的狀況，不要讓他們亂相信一些陌生帳號和群組，因為被騙真的痛不欲生，且警察單位要抓到也很難，當然她也相信執法單位能還他們一個公道。而她和爸爸沒什麼人脈，也不太熟悉法律方面的事情，因此想懇求有專業知識的人能夠協助。

女網友指出，她最初的貼文曝光後，已被轉發上萬次，事情不斷擴大，她收到很多網友私訊，有些網友是分享同樣被詐騙的經歷，但也有酸民和網軍攻擊她，讓她感到很悲哀，認為這個社會不能說太多實話，被騙、受害都要默默隱藏，為何受害者還要被語言攻擊、二次傷害。

女網友也說，考量到爸爸的安危，以及她快要崩潰的心靈，她決定不再討論此事，因為害怕安寧的日子沒了，也怕遇到更多人身攻擊，畢竟水太深了，但她不會就這樣放棄，會繼續與執法單位配合，默默處理後續的事情。