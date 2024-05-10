網紅Cheap分享，新北市蘆洲衛生所旁的賣西瓜貨車，告示牌寫「1斤13元」，但這卻不是西瓜的價格，而是地上椰子的價格，西瓜則是4斤100元，平均1斤25元，比會開發票的連鎖賣場1斤16元還要貴，不少婆媽上當受騙，引起網友討論，不少苦主哀號，這種路邊賣蔬果的貨車與菜市場都很容易坑人。

網紅Cheap昨天在臉書上分享，新北市蘆洲衛生所旁邊有一輛賣西瓜的貨車，貨車上的告示牌寫著「1斤13元」，但這個價格其實是指放在地上的那3顆椰子，西瓜真正的價格是4斤100元，很多婆媽都被騙。

Cheap表示，一顆大西瓜大約20到40斤，換算下來，一顆西瓜至少500到1000元，比連鎖賣場家樂福的西瓜1斤16元還要貴許多，而且還不會開發票，只能說他很喜歡吃西瓜，但寧可去一些明標價碼的賣場選購。

貼文引起網友討論，不少苦主留言表示，這種路邊賣菜、賣水果的貨車，甚至是菜市場，對於新手來說，很容易被坑錢。「有時候覺得這種車車很不誠實，上次看到去買水果，老闆一直說很好吃，結果回家打開都是水傷」、「菜市場也有那種冰棒1元的詐騙手法，你不掏錢，就不讓你離開」、「這在菜市場很常見」、「遇過故意拿不新鮮的產品給你、或者知道你看不懂價錢，秤重時會故意算多」。