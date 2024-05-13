小貨車撞上闖紅燈婦人，車頭擋風玻璃等多處受損。（警方提供／任義宇高雄傳真）

今天凌晨4點半，高雄市鳳山區一名67歲駱姓婦人疑似深夜睡不著覺，起床欲穿越新富路至對面巷弄，但沒走行人穿越標線，也未注意紅綠燈便直接穿越，遭42歲開載牛奶小貨車的吳姓女子撞上，駱婦左腿嚴重受傷、意識不清，緊急送醫搶救中。

根據警方監視器畫面，駱婦從新富路590巷對面，於號誌仍是紅燈時，緩慢穿越新富路往新富路590巷前進，也沒走一旁的行穿線逕自前進，走到一半停等一輛機車通過後，繼續緩慢前進，忽然遭吳女所開小貨車撞上，駱婦遭小貨車當場撞飛。

車禍發生後，警方立即到場處置，發現駱婦左腿明顯有開放性傷口、疑似因疼痛導致意識不清，緊急送往醫院救治；吳女的小貨車則在車頭、前擋風玻璃發現多處受損。

警方針對吳女酒測後確認沒有酒駕，初步研判自小貨車疑未注意車前路況、而行人則疑未依規定穿越道路，且駱婦目前在醫院尚未清醒，詳細肇責仍待交通大隊釐清判斷，警方呼籲無論人車都要遵守交通規則，避免意外發生。