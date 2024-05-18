位於高雄市新興區的大立百貨，13日年僅19歲的沈姓男子，因在百貨內ATM提款機前操作達20分鐘，引起百貨保全關注通報轄區警方，警方到場逮人，發現沈男僅收3千元報酬就鋌而走險讓警方搖頭，14日晚間遭法院裁定羈押。

據了解，沈男13日腳穿拖鞋，及隨興上衣，在大立百貨內ATM提款達20分鐘，引起百貨保全關注通報轄區新興分局警方，警方到場時沈男已準備離開，將沈男攔下，查獲數張非沈男持有提款卡。

沈男見狀只好坦承擔任詐欺車手，僅收取單次3千元左右報酬讓警方搖頭，面對警方進一步詢問幕後主使、提領金額等細節，沈男都避而不得，警方依法將沈男移送法辦，經高雄地方法院審理後，於高14日依涉犯詐欺罪將沈嫌裁定羈押。

新興分局警方表示，民眾勿貪圖小利而從事詐騙工作，如因此涉案遭法辦除了刑事責任外，還有龐大民事賠償影響後續生活，如有發現可疑資訊應立即撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助。