新北市民進黨議員戴瑋姍日前與友人前往北市一間餐廳餐敘，離開時不慎將自己的袋子遺留在位子上，經查後發現被同桌的警政署3線2星資訊室副主任帶走，但是副主任否認，直到調閱監視器才發現，袋子被當時已略有醉意的副主任拿走，且被當成嘔吐袋丟棄。戴瑋姍憤而提告侵占遺失物、竊盜、毀損等罪，目前中正一分局接手處理案件，副主任也已到案說明。對此，警政署表示，王姓副主任在外行為不檢，影響警譽，記過懲處，並伺機調整職務。

警政署表示，本案經初步調查，王姓副主任於餐會結束時，由該餐廳人員交付打包菜餚及戴姓議員遺留物品，惟王副主任不勝酒力，搭乘捷運返家途中，隨意當成廢棄物丟棄，事後深感後悔，多次向議員表示歉意並願意和解賠償，惟戴姓議員已委託服務處人員至派出所提出刑事告訴。

警政署指出，本署署長上任迄今，多次向各警察機關強調風紀是警察機關的命脈，員警應嚴守行政中立、謹言慎行，並恪遵警察風紀要求，有關本案員警酒後失序行為，絕不徇私護短，並強調幹部應以身作則，隨時注意在外言行，以為表率，避免傷害警察形象，以維護警察優良風紀。

警政署強調，本案員警酒後涉嫌侵占遺失物、毀損等罪嫌，警政署已責飭轄區分局全力調查，如有違法犯紀，決不寬貸，有關王姓副主任在外行為不檢，影響警譽，記過懲處，並伺機調整職務。

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