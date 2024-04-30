腸病毒疫情持續上升！疾病管制署今天公布，國內上周門急診就診人次高達1萬3929人，比前一周又上升17.3％，疫情持續上升，且已經創下十年來同期最高。另，上周出現一例腸病毒A71型個案，為北部1歲男童，目前症狀改善已經出院在家休養。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，依據疾管署監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，上周門急診就診計1萬3929人次，較前一周1萬1874人次上升17.3％，近期疫情呈上升趨勢。疾管署發言人曾淑慧表示，目前腸病毒就診人數，創下為近十年來同期最高，且持續上升。

李佳琳表示，實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主。另外，上周新增一例輕症個案，為一名北部一歲男童，感染腸病毒A71型，目前症狀改善出院在家休養。今年目前累計7例腸病毒A71型輕症個案，高於新冠肺炎期間，2023年同期累積9例，累計35例。

李佳琳表示，研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今（2024）年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。

疾管署再次強調，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。疾管署已製作腸病毒防治相關影片、海報及單張等衛教資料，歡迎民眾至疾管署全球資訊網下載運用及查詢相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。