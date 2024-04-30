高雄漢來美食旗下的漢來海港巨蛋店26日傳出疑似食物中毒案例，經高雄市衛生局調查，發現疑似有生熟食混用汙染狀況，經疫調，在26日「下午茶」和「晚餐」時段及27日「午餐」前往用餐的民眾，目前已至少55人出現腹瀉等症狀。疾管署副署長曾淑慧表示，目前初步採檢廚工以及病患檢體，初步結果包括諾羅、輪狀病毒均為陰性。傾向是細菌造成的食物中毒，例如金黃色葡萄球菌、肉毒桿菌等。

高雄漢來海港餐廳巨蛋店26日傳出有民眾用餐後，出現腹痛、腹瀉症狀，截至29日，就醫人數累積55人，都是在26日的下午茶到晚餐時段用餐。

疾管署日前目前共採集7名個案檢體，預計對48名廚工採檢，檢體初步結果出爐，曾淑慧表示，疾管署有針對幾個病毒檢驗，但包括諾羅病毒、輪狀病毒都是陰性。目前傾向是細菌造成的食物中毒。

曾淑慧表示，可能的常見的食物中毒致病細菌包括有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等，正在進行細菌培養，以待釐清感染原因。