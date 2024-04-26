2024年4月26日台北市／一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

國內腸病毒疫情已進入流行期，台北市近一周（4月14日至4月20日）腸病毒就診達854人次，較前一周增加15％，逐步接近流行閾值（1100人次），因應腸病毒疫情，北市衛生局2024年上半年已完成1456家幼兒園、國小等教托育機構輔導及查核，並公告腸病毒流行警訊期間，幼兒園及托嬰中心等7天內同一班級如有2名以上幼童（含2名）經診斷為腸病毒感染，該班級應停課7日。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料，全國第16周（4月14日至4月20日）腸病毒門急診就診計11470人次，較上周增20.6％，且高於流行閾值（11000人次），截至4月23日止，全國累積1例併發重症病例，為克沙奇A10型，2022年及2023年分別為3例及11例併發重症病例，亦以克沙奇A型為主，北市2024年尚無腸病毒併發重症病例。

衛生局提醒學童及家長提高警覺，做好個人防疫衛生，落實勤洗手及環境消毒，如學(幼)童經醫師診斷為腸病毒感染，請遵循「生病不上學」，不到校也不要到公共場所、托育中心或補習班等，避免疫情傳播。腸病毒可能以不同症狀表現，常見為喉嚨痛、口腔黏膜、四肢出現紅疹（水泡）及發燒等典型腸病毒症狀，疱疹性咽峽炎的病癥為咽峽部出現小水泡或潰瘍等；手足口症則於舌頭、牙齦、手掌、腳掌出現小水泡，如經醫師診斷腸病毒，請落實「生病不上學」。

衛生局說明，腸病毒在人與人密切接觸、互動頻繁的地方容易傳播，家庭中應防範兄弟姊妹互相傳染，請家長及嬰幼兒照顧者定期清洗消毒幼兒常接觸的物品、玩具及絨毛玩偶，教導學幼童養成良好的個人衛生習慣及正確勤洗手，並注意居家、學習環境的通風。一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往北市14家腸病毒重症責任醫院（台大兒童、振興、三總、北榮、新光、萬芳、馬偕兒童、國泰、北醫、臺安、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）就醫。