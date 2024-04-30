苗栗縣政府30日舉行縣務會議，縣長鍾東錦指示相關單位規畫更富創意且有宣導亮點的方案，致力提高出生率，民政處等與人口政策有關的局處，會中積極提出初步研擬的「催生」策略，除現有獎勵生育福利及「幸福苗栗好孕來」等措施外，另希望藉由整修閒置房舍租售，改善年輕家庭居住品質，以及獎勵公教人員參與未婚聯誼等，讓更多適合婚育的男女「敢婚敢生」。

戶政司統計苗縣112年結婚5632對、出生2254人，粗出生率為4.29‰，全台排序第21，少子化更趨嚴重；縣長鍾東錦對此十分重視，於上次縣務會議指示相關局處研擬有效方案，期逐步提高生育率。

目前正在執行或積極推動當中的策略，有調高生育津貼補助，推動平價優質的公共托育設施，幸福苗栗好孕來補助方案，配合中央興建社會住宅、辦理包租代管，執行平價教保服務及育兒津貼等。

為鼓勵更多適婚男女結婚及生兒育女，除了被譽為國內最浪漫的桐花婚禮，各單位都煞費苦心，民政處預定下半年選在縣內觀光景點或古蹟建築，加辦單身聯誼活動，增加未婚男女認識另一半的機會，有助提高婚育率。

人事處為促進機關學校、國營事業未婚公教人員交誼，亦祭出好康和優惠，諸如給予獎勵、優惠報名費，甚至加碼提供後續的「約會禮」等，以提高報名參加的意願。

鍾東錦期勉各單位鼓勵結婚和生兒育女的方案，多融入創意和亮點增加誘因，實務推動致力達成目標。鍾東錦另表示，業務單位可選在頭份珊珠湖、水流東及南庄大南埔地區，協助鄉親整修閒置空屋營造為寬敞、優質的居家環境，再以出租或出售方式，減輕年輕家庭購屋壓力，相信也有助提高婚育率。

另，縣務會議中，各局處提報重大建設計畫執行進度與現況；教育處、衛生局和警察局，則提報針對即將於5月18、19兩日舉行的國中教育會考期間，所採取的具體措施，包括教師、考生及陪考家長休息區的安排，試務的準備與應變作為；加強對考場周邊餐飲業者稽查並整頓環境衛生；規畫勤務維持考場周邊交通安全、秩序和安寧，讓全縣4425名考生全力以赴。

會議最後，鍾東錦恭喜文化觀光局所提「白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體計畫」，已獲觀光署支持並核定規畫案，感謝立委陳超明、邱鎮軍和議會鼎力支持，後龍和通霄鎮公所的配合與協助，未來務求如期如質完成這處國際級觀光據點。

另鑑於國內腸病毒就診人數創下10年同期新高，指示衛生局和教育處加強宣導、預防；桃園市發生騎士行經覆工蓋板打滑摔死意外，也要求業務單位引為警惕，督促廠商選用防滑系數符合規範的蓋板，以確保安全。