苗栗縣賴姓退休員警遭控，未經過地主同意擅闖私有土地，設置陷阱捕捉山豬。苗栗縣政府6日指出，相關案件仍在持續釐清，民眾若有防治野生動物危害設置陷阱的需求，必須先向縣府提出申請設置。

有媒體日前報導，賴姓退休員警以「為農民除害」名義，疑未經地主同意，擅闖公館鄉北河村私有地，放置山豬吊陷阱獵捕山豬。

縣府農業處今天發布新聞稿指出，4月20日接獲地主通報，由動物防疫所派員前往，現場發現有1隻約50多斤的山豬右前肢中套索，地主則指控賴男未徵其同意設置山豬吊，因此處理山豬同時，也將13具山豬吊一併拆除帶回銷毀。

遭指控的賴姓男子，今天也前往農業處陳述意見，他向動保所說，他去年4月曾受託到該處設陷阱捕山豬，後來地主態度改變要求他撤回，因此後來沒有繼續設置，強調現場發現的套索陷阱，並非他所設置。由於此案雙方說法不一，縣府將再請相關人說明釐清。

縣府農業處指出，動物保護法第14條之1規定禁止使用山豬吊，但符合野生動物保育法第21條在野生動物危害農作物的情形下可以使用。查本案地主無委託行為人因危害農作物設置山豬吊，無野生動物保育法第21條適用。若有涉及違反野保法第19條第1項規定，可處行為人6萬元以上30萬元以下罰鍰。

農業處表示，考量縣內農地多位於山區，農作物受台灣獼猴、山豬、山羌等野生動物危害嚴重，如何兼顧保護農作物不受損及野生動物不受害，目前農業部承諾在1年內推廣改良式獵具。

另外，農民有防治野生動物危害設置陷阱的需求，請向縣府提出申請設置。因陷阱不具目標專一性，有誤捕其他非目標動物可能，應在完成陷阱設置後通報縣府至現場確認位置，申請人應每日巡視所有陷阱，如發現非目標動物中陷阱，未受傷者應即刻釋放，如動物受傷則即時通報縣府並協助處理。