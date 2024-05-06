台61線新埔至通霄段7日將施工封閉。（公路局提供／李京昇苗栗傳真）

公路局中區養護工程分局苗栗工務段，為改善台61線西濱快速道路苗栗縣新埔路段至通霄交流道路段，將在明天7日辦理台61線117公里至120公里局部路面刨除鋪設作業，施工時間為7日上午9點至下午5點，屆時將封閉雙向車道，提醒用路人循現場交維指示改行台1線替代道路。

公路局苗栗工務段表示，施工期間南下部分封閉台61線115公里新埔匝道至121.6公里通霄匝道路段主線車道，請原行駛於該路段南下車輛於台61線新埔匝道匯出，改行駛台1線續行南下至通霄匝道再匯入台61主線續往南行駛。

至於北上部分，苗栗工務段指出將封閉台61線121.6公里至新埔匝道路段主線車道，請原行駛於該路段北上車輛於台61線通霄匝道匯出，行駛台1線續行北上至新埔匝道再行匯入台61主線續往北行駛

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。