苗栗縣明德水庫蓄水率回升至41．23％，有效蓄水量也由原先的313萬噸，增加至4日的515萬噸。（謝明俊攝）

從4月下旬開始的一波鋒面，連續為苗栗縣帶來可觀的雨勢，經過多日接續下雨，苗栗縣鯉魚潭水庫、永和山水庫及明德水庫都獲得顯著的進水，其中鯉魚潭水庫從24日起開始獲得上游集水區注水下，蓄水率已回升至52.57％，有效蓄水量回到6千萬噸大關，永和山水庫蓄水量也回至近6成，明德水庫也由原本2成5回升到41.23％，進水目前仍持續，未來如果再有強勢鋒面加持，鯉魚潭水庫滿水位溢流美景可望再現。

苗栗縣3大水庫的蓄水量至4月下旬一度亮起紅燈，過去限水的恐怖經驗嚴重威脅著苗栗縣民，明德水庫蓄水率一度低到25％，兼負著大台中及中科后里園區用水重責的鯉魚潭水庫，也跌至29％的窘境，所幸從4月24日開始首波鋒面帶來破百公釐的可觀雨量，稍解3大水庫水荒窘境。

從4月24日至5月2日持續的下雨，累積雨量將近200公釐，帶給苗栗縣3大水庫的有效進水，其中進帳最多的鯉魚潭水庫至4日為止，蓄水率已回升到安全的52.57％，蓄水量回到6千萬噸大關，並且，目前鯉魚潭水庫上遊供水的士林壩，還持續以38.98／CMS的流量持續補水，每天補進289萬噸的蓄水，是這次鋒面中最大受益水庫，足足補進超過2千萬噸蓄水，目前仍持續進水中。

先前跌勢最慘的明德水庫，至4日止也回升至41．23％，有效蓄水量也由原先的313萬噸，增加了200萬噸，增至目前的515萬噸。至於供應頭份市、竹南鎮及竹科園區部分用水的永和山水庫，蓄水率則由49％回升到58．89％，有蓄水量爬升至1，762萬噸，暫時緩解用水壓力。