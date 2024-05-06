由於水氣仍多，明（7）日東半部地區有局部短暫陣雨，可能有較大雨勢，西半部地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，周三、周四（8日、9日）東北季風稍增強，北台灣低溫約20度，局部可能降至18、19度，周三全台都有降雨機率，周四天氣轉乾，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署分析未來天氣變化。（氣象署提供）

氣象署指出，明天東半部地區有局部短暫陣雨，可能有較大雨勢，西半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約23至25度，宜花地區白天高溫約27度，其他地區白天高溫可達29至33度，感受溫暖偏熱，其中在屏東近山區有局部36度以上高溫。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周三、周四東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼，北台灣低溫20度左右，局部可能降至18、19度，其他地區早晚低溫約22至24度；周三北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周四環境轉乾，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

周五至下周日（10日至12日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，氣溫漸回升，白天高溫可達30左右或以上；下周一（13日）鋒面影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。