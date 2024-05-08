今天東北季風增強，東半部有局部短暫陣雨，入夜後各地轉涼，北部低溫剩下20度，局部地區下探18、19度；明天、周五（9、10日）清晨北部也只有20度左右，周五東北季風減弱，白天氣溫回升。周日（12日）母親節鋒面接近，下周一（13日）鋒面通過接著東北季風增強，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星降雨，預估雨連下5天，一路濕到17日。

氣象專家林得恩在臉書發文表示，立夏過後第1波冷空氣南下，今天起至周五清晨受東北季風影響，苗栗以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區將轉為涼冷天氣，氣溫比氣候平均值再下降3至5度，北部低溫普遍只有20、21度，局部地區低於20度；中部約22、23度；南部影響較小，低溫24、25度，白天高溫仍有30度以上。

中央氣象署指出，今東半部持續有局部短暫陣雨，大台北山區也有零星飄雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生機率。

明天水氣減少，剩下東半部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區及南部有局部短暫雷陣雨；周五東北季風減弱，氣溫回升，周五、六各地多雲到晴，白天高溫可達30度。

周日鋒面接近，下周一鋒面通過及東北季風增強，水氣明顯增加，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫雨；下周二（14日）至17日水氣仍偏多，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部雷陣雨。