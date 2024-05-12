今天母親節全台變天，氣象專家林得恩指出，今下半天起至明天受鋒面及東北季風影響，全台有陣雨或雷雨，中部以北、東北部有較大雨勢。氣象署降雨趨勢圖也顯示，今日北台灣一片黃綠、雨最多。
林得恩今天在臉書表示，今日上半天鋒面接近，下半天起至明日（13日）鋒面通過及東北季風增強影響，天氣轉趨不穩定，降雨範圍擴大，全台降雨機率增加，中部以北、東北部、外島地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其它地區也有間歇性陣雨或雷雨，中南部山區明天白天會有較大雨勢。提醒鋒面上常伴隨著組織性的中尺度對流系統，有強降雨、落雷或強陣風等劇烈天氣現象。
氣象署則表示，今天隨著鋒面接近並且通過台灣，中午過後各地降雨機率將逐漸增加，容易有短暫陣雨或雷雨，山區午後雷陣雨的雨勢會比較明顯，入夜後中部以北、宜蘭地區及花東沿海也會有較大雨勢發生的機率，一周降雨預報圖也顯示，今天北台灣一片黃綠，外出活動請留意天氣的變化。
溫度方面，氣象署說，今天各地高溫30到34度，晚上之後東北季風增強，北台灣低溫21、22度較涼爽，其他地區23到25度。周一、二（13、14日）北台灣天氣稍涼，尤其入夜後低溫只有18到20度。
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