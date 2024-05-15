今天東北季風稍減弱，各地晴到多雲，僅東半部有局部降雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；清晨輻射冷卻影響偏冷，最低溫在基隆14.5度，白天氣溫回升，北部高溫27至29度，中南部30度，留意日夜溫差大。明、後（16、17日）天清晨仍有15度左右低溫；周六（18日）起水氣漸增，天氣轉趨不穩定；下周二（21日）西南風增強，午後降雨範圍擴大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周五鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨。白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大，清晨因輻射冷卻加成，北台灣部分平地最低溫降至15度或更低。今各地氣溫：北部15至32度、中部18至33度、南部19至33度、東部18至31度。

最新模式模擬顯示，周六至下周一水氣漸增，大氣轉趨不穩定，各地多雲時晴、白天暖熱，午後近山區有局部陣雨；下周二西南風增強，午後降雨機率增加、範圍擴大。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，未來一周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，但發展緩慢，無侵台機率；其他各國模式也有類似模擬，仍需持續觀察。