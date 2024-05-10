氣象署地震測報中心針對5月10日規模5.8地震進行說明。（中時新聞網YouTube）

【全程字幕】全台有感！15：45花蓮規模5.8地震 氣象署曝餘震將持續至「這時」 @ChinaTimes

台灣東部海域今（10）日15時45分發生規模5.8地震，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，全台有感。對此，氣象署地震測報中心主任吳健富說明最新情況。

吳健富表示，這個地震屬於0403花蓮地震的餘震序列，其實在震央南邊今日早上9時35分也接連發生規模5.1、5、4的地震，都是0403花蓮地震的餘震，顯示餘震序列持續當中，統計到下午16時，主震、餘震共有1400個左右，規模6至7有5個，規模5至6有69個。

吳健富指出，由於0403花蓮地震的規模相當大，能量無法透過主震完全釋放，需要透過不同時間、不同的地震才能釋放完，「我們判斷這個餘震的時間，還是可能會延續3至6個月」，目前餘震的數量正在減少、頻率正在拉大，但中間仍有零星較大的餘震，像是剛剛的地震就會帶出一群比較密集的地震，能量也會慢慢消緩。

吳健富說明，都會區民眾感受會特別強烈，主要是因為此起地震比較接近北部，高樓層民眾晃動感受會特別明顯，還有震波進入台北盆地後會出現共振現象；吳健富提醒，一個大地震後會有持續餘震，民眾若要到山區活動，應注意相關安全，做好相關應變就能在第一時間保護自己，台灣是一個地震好發的區域，地震測報中心除了觀測0403花蓮地震的相關餘震外，台灣各地還是可能隨時隨地發生地震，呼籲民眾做好防震相關準備。

吳建富分析，4月3日花蓮地震發生後，北邊就有規模6.5、規模6.2地震，接下來4月23日南邊接連發生規模6、規模6.3地震，27日北邊發生了規模6.1地震，5月8日南邊有2起規模5.9地震，這幾天也大多是南邊發生地震，剛剛則是在北邊地震，「我們判斷它就是在做一個能量調整、能量釋放的動作」，餘震仍在持續當中。