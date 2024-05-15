近來地震頻傳，許多危險老舊建築安全堪慮，台中市議員李文傑15日表示，「危老重建計畫補助費用」開跑已1個月，至今仍沒人申請。台中市都發局長李正偉證實無人申請，會加強宣導。

台中市議會今質詢都發建設水利業務，市議員李文傑指出，4月15日開跑的「危老重建計畫補助費用」，至今仍沒人申請，代表長輩不清楚危老重建相關資訊；且都發局編製「地震後房屋結構自行初步檢測簡易手冊」，這類電子書對於偏鄉長輩不易閱讀，希望能改善，建議推出影音版簡易手冊。

都發局長李正偉表示，「危老重建計畫補助費用」目前確實還沒人申請，會加強宣導；至於震後房屋結構檢測簡易手冊是否能製作影音版，這部分會進一步研究。

李文傑也提到，水利局在海線地區施作許多雨水下水道，例如大甲區育英路、大智街、興安路等，避免鄉親受淹水之苦；但汛期將至，水利局應加強下水道清疏，並使用「地下道檢測機器人」查看排水情況。

另針對「台中水情APP」，許多民眾反映內有許多專業數字(例如DF023、DF024等)未經轉化，根本看不懂，大概只能看到綠色燈號，猜想可能是安全的意思。此外，查詢避難場所也只能查到地址，應結合GPS，讓民眾查詢更便利。

水利局長范世億表示，民眾剛開始使用APP可能不太順手，台中水情APP裡面部分資訊，也是引用中央的資料，水利局會根據議員建議，檢討是否能讓水情APP使用更淺顯易懂。