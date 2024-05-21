台中捷運站21日發生砍殺事件，造成3人受傷，警察局長李文章表示，經查洪姓犯嫌疑患有思覺失調症，洪嫌與兩名傷者並不認識，至於是不是隨機砍人，目前警方偵辦中。由於今年是鄭捷殺人滿10周年，中捷驚傳砍人事件，也引發人心惶惶。

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