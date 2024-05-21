中捷砍人釀3傷！20歲嫌犯疑患「思覺失調症 」警局長這樣說 12:332024/05/21 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 洪姓嫌犯持刀在捷運車廂攻擊民眾。（摘自黑豪家族） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中捷運站21日發生砍殺事件，造成3人受傷，警察局長李文章表示，經查洪姓犯嫌疑患有思覺失調症，洪嫌與兩名傷者並不認識，至於是不是隨機砍人，目前警方偵辦中。由於今年是鄭捷殺人滿10周年，中捷驚傳砍人事件，也引發人心惶惶。 訂閱影音： 中時新聞網 傷勢曝光！台中男捷運隨機亂砍 車廂2乘客濺血送醫「1人未成年」 中捷砍人！長髮男捨命搏兇手 前環保署長魏國彥直擊：他滿頭血冷靜報案 送醫畫面曝！中捷兇嫌持刀亂砍 渾身血躺擔架「神情痛苦」 #中捷砍人 #思覺失調症 #中捷 #砍人 #台中捷運 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 中捷砍人事件 盧秀燕：長髮哥等英勇乘客終身免費搭 10:102024/05/22 生活 中捷隨機砍人動機曝光！ 護理生曝：藍營台中市犯案引「關注廢死」 14:242024/05/22 社會 長髮哥肉搏中捷3刀男！母赴院淚崩 揭他年幼喪父「從小勇敢」 11:002024/05/22 社會 中捷肉搏3刀男！英勇「長髮哥」159字曝心聲：沒想到我也有這天 09:362024/05/22 社會 搭中捷被砍3刀 高中生父感謝英勇乘客 22:102024/05/22 社會 中捷砍人案驚慌！專家解析「精障犯罪認定標準」曝免刑機率 17:312024/05/22 娛樂 中捷緊急鈕「20秒接通」、捷警搭小黃支援 盧秀燕曝2大指示 12:372024/05/22 生活 中捷「長髮哥」遭戳急喊2次：不是我！ 雨傘哥恍然大悟K錯人 22:472024/05/22 社會 中捷隨機砍人 侯友宜：新北捷運警察隊將擴大編制 10:392024/05/22 社會 中捷隨機砍人！護理生父親6度鞠躬致歉 哽咽「我不會教小孩」 15:092024/05/22 社會 中捷隨機砍人！還原被砍一瞬間 馬尾男曝：退無可退只好抵抗 13:492024/05/22 社會 護專生持3刀中捷砍人！廢死聯盟「3貼文」遭灌爆 挨轟：光出一張嘴 09:172024/05/22 社會 中捷隨機砍人！護理生高雄購買兇刀 犯案前時序曝光 11:372024/05/22 社會 中捷砍人效應延燒 黃偉哲：台南捷運制定5大安全策進作為 17:332024/05/22 政治 中捷隨機砍人！犯案護理生一夜好眠「情緒平和」 最新狀況曝光 10:362024/05/22 社會 中捷隨機砍人案！ 護理生捨近求遠犯案 另一關鍵原因曝光 17:572024/05/22 社會 中捷砍人「10大英雄」！全程肉搏群毆兇嫌 網讚：別亂惹我們台中人 08:152024/05/22 社會 中捷砍人案！犯嫌對答如流 檢方認「心智正常」聲押獲准 23:562024/05/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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