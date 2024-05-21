台中市已邁入高齡社會，為了提高敬老愛心卡使用率，市議員謝志忠21日建議擴大敬老卡使用範圍，可增加市立游泳池和Youbike項目，鼓勵銀髮族走出戶外。市長盧秀燕表示，市府近期會再針對適用項目做整體性研究。

市議員謝志忠指出，目前台中市敬老愛心卡累計發卡數為66萬多張，比去年成長2萬多張，代表使用率與執行率持續成長，連續4年預算都是7億6000萬，去年預算執行數達97％。

謝志忠表示，台中市敬老愛心卡可使用在交通、醫療、運動方面，發卡數量與執行數也穩定成長，強烈建議市府將全市16個市立游泳池與Youbike，納入敬老卡使用範圍，鼓勵市民、銀髮族走出戶外。

謝志忠也提到，台中市國民運動中心的公益時段為周一至五早上8到10點、下午2到4點，周六、日沒有公益時段，相較於其他五都都有開放，希望市府增加周六、日時段。

市議員張玉嬿則說，市府應強化老人運動指導人才培育，在學校與社區內盡可能將空間供老人完整使用；同時，國民運動中心應選擇每月至少有1天市民日，可享折扣，市府推廣運動的決心要讓市民有感。

市長盧秀燕表示，市民朋友非常喜歡使用台中敬老愛心卡，市府近期會再針對適用項目做整體性研究。

社會局長廖靜芝說明，敬老愛心卡主要是希望長輩促進社會參與，適用項目有3大面向，一、交通優惠部分包含公車、計程車、中捷及國道客運、台鐵；二、醫療減免部分，衛生所及衛生局合約診所，每次皆可扣抵部分負擔；三、運動優惠部分，可適用運動局的國民運動中心。