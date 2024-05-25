矽品精密公司與華山基金會25日一起舉辦「歡矽來逗陣，相揪出國趣」活動，55位親子志工替24位獨居長輩換上日式和服，化身網美、網帥在日式庭院中擺拍，更一起歡唱出遊必點歌曲「快樂的出帆」，彷彿置身日本，一圓出國夢，現場歡笑聲不斷。

矽品精密公司與華山基金會25日一起舉辦「歡矽來逗陣，相揪出國趣」，90歲唐王奶奶過去是打版師，常將自己的舊衣物重新剪裁打版製成娃娃的洋裝，今日也帶著娃娃們到場分享裝扮，大讚「開心」。（潘虹恩攝）

端午節將至，矽品公司邀請獨居長輩團圓用餐，提前慶祝端午佳節，特別規畫「歡矽來逗陣，相揪出國趣」活動，由矽品志工替長輩梳妝打扮、換上和服，接著與聲樂老師進行發聲練習、共同歡唱「快樂的出帆」，更分組站上舞台一展歌喉。隨後長輩們化身網美、網帥在日式庭院中擺拍，一圓出遊夢。矽品精密暨日月光文教基金會也於現場捐贈20萬元常年服務經費及2000顆肉粽，助孤老溫馨過端午節。

矽品精密公司與華山基金會25日一起舉辦「歡矽來逗陣，相揪出國趣」，60歲何阿伯是賽德克族，平常喜愛唱歌，雖然雙眼看不見，一聽到可以上台表演就興奮不已。（潘虹恩攝）

60歲何阿伯是賽德克族，平常喜愛唱歌，雖然雙眼看不見，一聽到可以上台表演就興奮不已，每天在家不斷練習，希望可以獲得最佳明星獎，掛上榮譽肩帶；90歲唐王奶奶過去是打版師，常將自己的舊衣物重新剪裁打版製成娃娃的洋裝，今日也帶著娃娃們到場分享裝扮，大讚「開心」。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，獨居長輩可能一連好幾天都不會跟人講話，常感詞不達意或表達能力變差，慢慢地腦部語言組織能力與口腔功能退化，這都可能是失智前兆。鼓勵長輩平常在家除了開口唱歌，也能透過正規發聲練習學習感受聲帶與肌肉正確的作用方式，進而促使口部的肌肉運動，幫助改善吞嚥。

矽品志工社主辦志工王俐文說，希望藉由活動讓長輩放開拘束展現自我，找到志同道合的玩伴，讓獨居長輩減少孤獨、寂寞感。

華山基金會台中B區市站長梁偉宇說，華山基金會於台中B區服務約1200位三失（失依、失能、失智）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，打造長輩第二個家；今年端午關懷禮僅募得6成左右，邀請民眾響應支持，讓溫暖持續。